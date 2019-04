Tennisclub Schijndel schakelt rechter in voor subsidie

De Hopbel kwam vorig voorjaar al in het geweer tegen het gemeentebestuur vanwege dit besluit. ,,Maar wij werden niet ontvankelijk verklaard omdat het toen nog om een voornemen ging", zegt voorzitter Paul Schoenmakers. ,,Ons rest nu niets anders dan naar de rechtbank te stappen.” Wanneer de rechtszaak in Den Bosch dient is nog niet bekend. ,,We moeten afwachten.”

Niet geprivatiseerd

Wat De Hopbel bijzonder maakt is dat het de enige tennisclub in Meierijstad is, die niet geprivatiseerd is. Meierijstad besloot vorig jaar namelijk dat tennis- en golfclubs in staat moeten zijn ‘de kostprijs van hun accommodatie zelf te betalen'. Deze verenigingen krijgen dus geen subsidie voor hun accommodaties. Dit in tegenstelling tot alle andere buitensportverenigingen, die 82 procent van hun huurkosten als subsidie terug krijgen. Schoenmakers is het daar dus niet mee eens. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen. Ook wij hebben recht op subsidie van de gemeente.” Privatiseren van de club is geen optie, vindt Schoenmakers. ,,Wij willen de lasten niet bij de leden leggen", zei hij eerder al.

