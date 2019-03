Terras bij theehuisje Van Orrikes blijft voortaan leeg

DEN DUNGEN - Fietsers en wandelaars, ze hingen er ruim twaalf jaar met de benen buiten op het vaak bomvolle terras. Maar de oven blijft uit. Over en uit voor appeltaart van grootmoeders recept en de koffie pruttelt niet meer. Toos en Cees Sterks stoppen met hun theehuisje in Den Dungen.

Je kon er de klok op gelijk zetten in het voorjaar. Als de zonnestralen op je bol kwamen op 1 april, dan had Toos Sterks haar terras gepoetst, appeltaart gebakken of van die heerlijke eigen schuimtaart. En de koffie stond er bruin. Met een gezellig praatje op het terras. Vele duizenden wandelaars en fietsers deden op de Poeldonksedijk tot 1 oktober haar theehuisje Van Orrikes’ aan.

Quote Het was een soort bevlieging. Maar het liep direct goed Toos Sterks, Van Orrikes

,,Het was een soort bevlieging. Zelfs mijn man Cees wist nog van niks toen in bij de gemeente toestemming vroeg in 2006. Ik wilde oorspronkelijk in de zorg werken. Maar toen kwam dit. Ik heb altijd een beetje handel wel leuk gevonden. Cees ging in onze schuur aan de slag. Een toiletgroep maken, een bar en koelingen. We sleepten tweedehandse, gezellige spullen bij elkaar en kleedden ons theehuisje aan. En het liep direct goed. We zitten hier aan een prachtige, drukke fietsroute. Met een mooi terras erbij was dat meteen een succes”, vertelt Toos Sterks.

De geur van vers gebakken appeltaart

Ze wist ook direct dat het ‘Van Orrikes’ moest gaan heten. ,,Zo noemden ze vroeger de bewoners die hier woonden. Dus hebben we die Dungense dialectnaam op ons naambord gezet van het theehuisje. Ik bakte zelf de appeltaarten en schuimtaarten. De lekkere Brabantse worstenbroodjes haalde ik in het dorp.”

Roestige spin als uitzicht bij het oude wiel

Het begon met een dag of vijf in de week. Maar het werden er zes. En de openingsuren werden vaak wat opgerekt. Want de wandelaars en fietsers stonden soms al vroeg aan de deur. De Brabantse, gemoedelijke sfeer trok hen aan. Net als de geur van de verse appeltaart en het uitzicht op de ‘roestige spin’ (het kunstwerk) dat tegenover het terras in de wei bij het water, in een wiel uit de zestiende eeuw weerspiegelt in de zon. Met overal om hen heen boerenlandvogels en soms een ijsvogeltje dat er komt vissen.

Mooie plek voor vermoeide benen

Waar kun je beter je vermoeide benen te ruste leggen en genieten van de kleine dingen. Maar Toos en Cees zijn alweer een dagje ouder. ,,Oma je hebt nooit tijd”, zeggen de kleinkinderen. En Cees Sterks vult aan: ,,Dat klopt. Want het hele seizoen zijn we in touw. Zeker sinds ik met pensioen ben, help ik vaak mee.” Toos knikt: ,,Ach, ja. Cees heeft wat appels zitten schillen voor de appeltaarten. We kregen het soms niet aangesleept.”

Dus besloot Toos dat het dit seizoen maar eens welletjes moet zijn. ,,We stoppen ermee. Dan gaan we meer van onze kleinkinderen genieten. En we willen zelf ook wat vaker op pad. We houden wel onze bed and breakfast Van Orrikes.’ Dus hebben we toch nog altijd genoeg te doen.”