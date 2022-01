Terrasliefhebbers en smulpapen in de Meierij blij met horeca-protest: ‘Het smaakt naar meer’

Politiek Meierij­stad is vele filemeldin­gen beu: ‘Alles loopt vast. Niet alleen in Veghel, maar ook in Rooi en Schijndel’

SINT-OEDENRODE - ,,We willen niet langer elk half uur genoemd worden bij de filemeldingen op de radio.” Met deze woorden maakt Bertus van Berkel van het CDA in Meierijstad duidelijk dat hij de verkeersdrukte op de A50 en N279 rond Veghel helemaal beu is.

14 januari