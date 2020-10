Terrassen eerst op nieuw Mercuriusplein in Berlicum

BERLICUM - Er komt schot in de zaak rond de herinrichting van het Mercuriusplein in Berlicum. Als Sint-Michielsgestel de juiste aannemer heeft gevonden gaat na carnaval de schop in de grond.

Het nieuwe ontwerp voor het mercuriusplein blijft zoals het is. Het college van burgemeester en wethouders heeft er een klap op gegeven. En dus komen er vooral midden op het plein parkeerplaatsen en blijft parkeren vlak voor de winkels bij de winkelstrip waar ook Jumbo zit achterwege.

Blauwe zone

Ook aan de kant van ‘t Vosje bij de Regiobank verdwijnen er parkeerplaatsen. Er staat nu 136 parkeerplaatsen ingetekend op het plein. Met op drukke dagen blauwe zone om langparkeerders te weren.

Fontein

Wethouder Ed Mathijssen: ,,We willen dat aan deze randen er een wandelgebied voor het publiek komt. Een bredere strook. En het parkeren houden we dus in het midden van het plein. Er blijven genoeg parkeerplaatsen over. En zo kunnen we ook nog voldoende groen aan het plein toevoegen. En de fontein komt er ook. We hebben wel tien procent moeten bezuinigen. Zoals we bij alle plannen doen.”

Na carnaval

Na de carnaval in 2021 gaat het werk van start. Volgens Mathijssen gebeurt dat in fasen. ,,Het lijkt ons logisch dat we dan beginnen bij de rotonde bij ‘t Vosje en Smaakvol. Als het dan wat beter weer gaat worden in het voorjaar, dan zijn hier de terrassen al klaar en kunnen deze ondernemers profiteren van het goede weer.”

Informatiepunt

Het leegstaande pand van de juwelier in de plint van de winkelgalerij wordt gebruikt als informatiecentrum. ,,Achter de glazen wand van de etalage houden we het publiek op de hoogte van de werkzaamheden aan het plein. Hier hangt nu al het ontwerp. In dit pand neemt ook de Berlicumse kwartiermaker Erwin Frunt een plek in. Op gezette tijden is hij daar aanwezig om met ondernemers en anderen in gesprek te gaan over Berlicumse onderwerpen die in het centrum spelen.”

Lange levertijd op klinkers

De aanbesteding van het werk gaat nu snel gebeuren. En dat heeft een reden volgens Ed Mathijssen. ,,Er zit bijvoorbeeld een lange levertijd op de klinkers die gebruikt worden op het nieuwe plein. We gunnen het werk ook in delen aan verschillende partijen. Het straatmeubilair apart, de verlichting apart en de bestrating apart. Dan hoeven we geen langdurige Europese aanbesteding te doen.”