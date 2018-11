Terrein Kentalis gaat in toekomst flink op de schop

Meierij­stad vervangt chips in grijze kliko's, maar niet in Schijndel

27 november VEGHEL/SCHIJNDEL - Meierijstad laat deze weken de chips in kliko's voor restafval vervangen bij huishoudens in de oude gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode. In Schijndel hoeft dat niet, want grijze kliko's in deze voormalige gemeente beschikken al over de juiste chips.