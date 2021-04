Terug naar de tijd van de legendarische schoonheid Cleopatra? Dat kan straks in Schijndel

Politiek wil ’wauwfactor’ voor nieuwe raadzaal in Meierij­stad

2 april SINT-OEDENRODE - Het huidige voorstel voor een nieuwe raadzaal van Meierijstad in Sint-Oedenrode mist een ‘wauw-factor’, zo stelde Wilma Wagenaars (VVD) namens meerdere fracties in de gemeenteraad. En dus komt er nader onderzoek naar de mogelijkheden voor het bestuurscentrum. Hierdoor blijft ook een ondergrondse raadzaal in beeld.