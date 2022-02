Testen voor toegang verwacht grote drukte, niet alleen in Schijndel

Zo'n 40 tot 50 mensen komen nu per dag testen bij Planjecoronatest.nl op de Markt in Schijndel, schat locatiemanager Carlito van den Berg. Hier kun je gratis testen om zo aan een coronatoegangsbewijs te komen. ,,En in het weekend zo'n 70 per dag. Het zijn nu nog meestal mensen die niet gevaccineerd zijn. En die toch ergens naar toe willen, zoals een bioscoop, restaurant of theater.”