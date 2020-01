Teun uit Schijndel verbleef in door bosbranden getroffen gebied in Australië: ‘De zee is de veiligste plek’

Teun ging vrijdag met vrienden naar een zeilwedstrijd van Sail Melbourne op het water van de Port Phillip Bay. Ondanks dat er in de nabije omgeving van de stad geen bosbranden woeden, is de lucht grotendeels vervuild door rook en as. ,,Als toeschouwers zagen we bijna niets van de wedstrijd. Het zicht is meestal niet meer dan een meter of vijf, omdat het vuur een soort smog veroorzaakt. Dat maakt ademen ook lastiger. Vandaag klaarde de lucht voor het eerst in dagen weer op, maar ik ga er vanuit dat het de komende tijd nog wel slecht blijft,” laat Van Roosmalen telefonisch weten.