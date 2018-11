Texaco Boxtel al in de ‘overgang’

Texaco verandert deze week in Esso. En dat is even wennen in Boxtel, waar vroeger op deze plek zelfs nog de Witte Pomp stond. Gelukkig keren soms ook oude bekende namen weer terug. Want Boxtel had in vroeger tijden een Spar in Selissen. In de benzinepomp van Esso keert Spar nu weer terug met een winkeltje met handig gerief voor de tankende klanten.