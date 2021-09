Textielkunstenaar Lynn Kate Rosdorff gebruikt louter herbruikbaar materiaal ‘Mijn leven en mijn kunst zijn met elkaar ‘verweven’

DEN BOSCH/SINT-MICHIELSGESTEL - Textielkunstenaar Lynn Kate Rosdorff heeft een missie. Met haar uiterst fijnzinnige en kleurrijke kunst wil zij een steentje bijdragen aan het volgens haar noodzakelijk verbeteren van de wereld. Die kans denkt zij volgende weekend (11 en 12 september) onder meer te kunnen benutten tijdens de expositie ‘Hoofd’ in Heusden. Ze is daar dan één van de exposanten.

Een reis naar India zorgde bij Rosdorff voor een zekere ommekeer in denken. ,,Toen ik weer terug was in Nederland schaamde ik me kapot”, zegt ze. De hartverscheurende en inmiddels bekende taferelen die zij aantrof in de kledingindustrie in India liet haar droomwereld wankelen. ,,Eindeloze werkdagen in miserabele, mensonterende omstandigheden. En wij hier maar nonchalant omgaan met onze kleding. Dat kan ook anders”, vond en vindt de kunstenaar die 31 jaar geleden in Sint-Michielsgestel geboren is.

‘Zero waste’

Quote Het werk staat voor mijn ontwikke­ling die ik als persoon doormaakte Lynn Kate Rosdorff, kunstenaar Niet dat haar artistieke werk eronder leed. Dat laat een blik op de wonderlijke creaties in haar wat rommelig ogende atelier aan de Bilderdijkstraat in Den Bosch wel zien. Het ademt er een en al textiel. Doeken, lappen en kledingstukken zijn aan elkaar genaaid en bestikt in alle denkbare kleuren draad en garen. Het werk oogt en ‘proeft’ fris, levendig en vrolijk zelfs. Dat alles is in elkaar gezet onder het levensmotto ‘Zero waste’; geen verspilling. Met educatieve programma’s op diverse scholen verspreidt Rosdorff ook onder schoolgaande jeugd haar gedachtegoed.

Tegenstelling is geen toeval

Bij een rondblik in het fleurige atelier blijkt alles uit hergebruikt materiaal te zijn gemaakt. Twee naast elkaar liggende werken vallen op, door de onderlinge tegenstelling. ,,Het is geen toeval dat deze naast elkaar liggen”, aldus Rosdorff. ,,Het werk staat voor de ontwikkeling die ik als persoon doormaakte. Mijn leven en mijn kunst zijn met elkaar verweven.”

Ze verbeelden haar levensverhaal. Het ene, verfrommelde witte doek in een raamwerk, bestikt met kriskras drukke lijnen, in veel kleuren. Prachtig weergegeven pure chaos is de eerst opkomende gedachte. Het andere doek, ook wit, is strak en sober met stiksel in vrijwel rechte lijnen, overzichtelijk en rustgevend. Werk dat kracht uitdrukt.

Volledig scherm Lynn Kate Rosdorff met twee werken die symbool staan voor haar artistieke ontwikkeling. © Willem Geurts

Droomwereld

Het artistieke leven trok al op jonge leeftijd aan de uit Sint-Michielsgestel afkomstige Lynn Kate. ,,Vroeger onttrok ik me aan gezelschap, wilde niet gezien worden want ik voelde me toch niet begrepen. De droomwereld domineerde mij”, onthult de 31-jarige kunstenaar.

Quote Ik zag in de meerkeuze­vra­gen bij de Citotoets allerlei patronen, maakte er tekeninge­tjes van Lynn Kate Rosdorff , kunstenaar

,,Neem de Citotoets bijvoorbeeld, ik zag in de meerkeuze-antwoorden allerlei patronen, maakte er tekeningetjes van. Het kwam uiteindelijk goed, zegt ze lachend. Via de VMBO, HAVO, de Beeldende Kunst Academie in Maastricht en de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht verbond zij haar artistieke bestemming aan textiel.

Gedachtengoed uitdragen

Rosdorff is er maar wát blij mee dat zij nu via exposities haar gedachtengoed kan uitdragen. ,,Wat ik wil? Mensen bewust maken van het hergebruik van materialen. Hen de schoonheid laten zien van hergebruikte materialen.” Na een recente tentoonstelling in haar huidige woonplaats Amsterdam neemt zij 11 en 12 september die gelegenheid te baat. Dat gebeurt in de Zustersteeg 32 in Heusden. “Ik heb uiteindelijk voet aan land gezet”, klinkt het nu zelfbewust.