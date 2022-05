The Chocolate Factory kan van start. Het grote verleiden kan beginnen

Zuster Marie Gabriël of tante Riet uit Schijndel viert 100ste verjaardag: ‘Ze straalt vandaag’

SCHIJNDEL - Wat zuster Marie Gabriël ervan denkt dat ze een eeuw ‘jong’ is geworden? Het ‘feestvarken’ steekt in de gang van het Schijndelse klooster van de Zusters van Liefde een duim op. Het teken dat het op de speciale dag van haar 100ste verjaardag wel goed zit. Arm in arm met burgemeester Kees van Rooij loopt ze daarna de speciale, besloten eucharistieviering tegemoet in de kloosterkapel.

15 mei