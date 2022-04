Thea is vrijwilligster bij Slachtofferhulp: ‘Je loopt met mensen mee wanneer ze op hun kwetsbaarst zijn’

NK Solexrace in Schijndel staat garant voor sensatie met een vleugje hilariteit

SCHIJNDEL - Er bestaan tegenwoordig op vele terreinen kampioenschappen. Of het nu gaat om stroladen, typen, banaanvaren of legpuzzelen, de mens heeft nou eenmaal de behoefte aan krachtmeting in combinatie met lol. En wat te denken van het NK Solexrace? Het eerste onderdeel, de 150 Mijl van Schijndel, staat op zaterdag 30 april op het circuit van de plaatselijke wielervereniging gepland.

