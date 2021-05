Thea kan eindelijk weer snuffelen tussen de thrillers: ‘Ik heb de bieb heel erg gemist’

Geen sportfeest in Meierij­stad, maar een bezoekje van de wethouder

11 mei SCHIJNDEL/VEGHEL - De huldiging van de sportkampioenen in Meierijstad is dit jaar vanwege de coronapandemie in een ander jasje gestoken. Sportwethouder Coby van der Pas gaat samen met Rolf de Jong, voorzitter van de Sportraad Meierijstad, langs de kampioenen om hen thuis in het zonnetje te zetten.