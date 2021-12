Thom van Rijckevorsel verruilt Schijndel noodgedwongen voor Marbella: ‘Dit landgoed was mijn ziel en zaligheid’

Dungenaren steken arme bevolking Zuid­west-Ke­nia hart onder de riem

DEN DUNGEN - Twee kleine dorpen in het zuidwesten van Kenia boffen maar. Want vele duizenden kilometers verderop werken Hanneke en Henk Kusters in Den Dungen in alle coronastilte aan een betere toekomst voor de armste bevolking van de dorpen Abossi en Lemek. Hanneke zet zich in voor de vrouwen en meisjes daar, Henk heeft zijn enorme landbouwkennis aangesproken om de arme boeren vooruit te helpen.

1 december