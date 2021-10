Tickets voor Schijndelse sinterklaasshows in rap tempo uitverkocht

Wat is dat toch met die populariteit van Sinterklaas en zijn Pieten in Schijndel? Lambèr Gevers, voorzitter van de Stichting Sinterklaas Schijndel en samen met Carlo van de Greef kartrekker op dit gebied, weet wel waarom. ,,Het gaat om de kwaliteit. We maken al zo’n twaalf jaar een tv-serie rond Sint en zijn Pieten. Die wordt op alle basisscholen in Schijndel vertoond en is ook te zien op YouTube en bij de lokale omroep. In de serie speelt bijvoorbeeld ook de Schijndelse comédienne Christel de Laat, bekend van Omroep Brabant.”

‘Meneer Lambèr’

Net als vorig jaar is er vanwege corona dit keer geen serie. ,,Die serie nemen we normaal op van januari tot en met april, maar toen was het virus nog in alle hevigheid aanwezig. Daarom steken we nu extra energie in de musical met onze karakterpieten, aangevuld met spelers van toneelclubs”, aldus Gevers, die zelf ‘meneer Lambèr’ speelt in de musical en de liedjes en teksten schreef. ,,We spelen voor het eerst in het theater en hebben zelfs een digitaal decor. Op Christel de Laat kunnen we dit keer helaas geen beroep doen vanwege haar radioshow bij Omroep Brabant.”

‘Sinterklaaskermis’

Voor Assepoetser zijn bijna 1600 kaarten à 3,50 euro verkocht. ,,Daarnaast hebben we nog honderd kaarten beschikbaar gesteld aan de Vincentiusvereniging voor gezinnen met een smalle beurs.” De shows zijn te zien op zaterdag 20 november (viermaal) en zondag 21 november (driemaal) in de theaterzaal van cultureel centrum ’t Spectrum.

In dat weekend heeft ook Spectulaas plaats; een ‘Sinterklaaskermis’ bij en in ’t Spectrum. Gevers: ,,Er staan onder meer draaimolens, een minivariant van een schip, een zweefmolen, vliegtuigjes en een treintje. Per attractie vragen we 1 euro.”

Budget: 15 mille

Dat het sinterklaasfeest serieus wordt aangepakt in Schijndel, blijkt ook uit het budget: circa 15.000 euro. Gevers: ,,Dat bedrag wordt opgebracht uit kaartverkoop, de kaartjes voor Spectulaas en uit sponsoring.”

Nieuw in Schijndel is dit jaar de avondintocht. De lichtjestocht van Sint en zijn - voor het eerst - roetveegpieten is op zondag 14 november vanaf 17.30 uur. Gevers verwacht daar veel van: ,,Dat wordt echt magisch in het donker.”

