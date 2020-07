Tiener (18) aangehouden na mishandeling van twee jongens in Schijndel

Corona-initiatie­ven in de categorie ‘die houden we erin’.

18 juli SCHIJNDEL/BOXTEL/SINT-MICHIELSGESTEL - Daar zit ik dan. Relaxed op een bankje aan de koffie, terwijl de kinderen zich vermaken in een attractie en mijn mobieltje nog 32 minuten en 14 seconden aftelt tot we in de volgende achtbaan kunnen. Niks geen urenlang staan, zere voeten of penetrante zweetlucht achter ons.