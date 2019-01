Tijdloze Springsteenmuziek genot voor de echte muziekliefhebber in Schijndel

SCHIJNDEL - Bruce Springsteen wordt dit jaar zeventig, maar de oude rocker en zijn repertoire zijn nog altijd springlevend, net als de liefhebbers van zijn muziek. Dit bleek zaterdagavond wel in Tapperij De Beurs/City Theater in Schijndel. Daar boden The Boss Brothers de 'ultieme Springsteen-ervaring' door een avondvullend programma met enkel nummers van de The Boss te verzorgen.

De achtkoppige formatie uit Etten-Leur onder leiding van frontman Marco van Osta begon direct vol vuur en energie met hun show. Het publiek, veelal de veertig of vijftig lentes gepasseerd, had iets meer tijd nodig. Maar bij het inzetten van 'Born in the USA', wellicht Springsteens' bekendste werk, werd er gejoeld, geklapt en meegezongen. Statafels en krukken werden tot aan het podium gesleept om de muziek zo intens mogelijk te beleven. Grijze haren en muzikale bezieling: een uitstekende combinatie.

Beleving

Mayke van Houten (62) uit Rosmalen zit samen met haar dochter rustig achter in de zaal. "De drummer is toevallig een neef van mij, maar ik kom vooral voor de beleving", zo stelt ze. "Al dat gedoe en die drukte op het podium, ik vind het mooi om naar te kijken."

Dit geldt ook voor vriendinnen Liesbeth (48) uit Wijbosch en Linda (45) uit Schijndel. "Je kunt zeggen dat 'bandjes kijken' onze gezamenlijke hobby is. Er gaat niks boven livemuziek die met liefde wordt gebracht. Zoveel beter dan wanneer alles via knopjes of uit computers komt."

Terwijl de saxofonist, zoals een saxofonist betaamt gehuld in lange leren jas en met gleufhoed, al solerend over het podium dendert, is ook in de zaal steeds meer te zien dat grijze haren en coole moves prima samen gaan. Her en der waagt een bezoeker zich zelfs voorzichtig aan een luchtgitaar. Hits als 'Hungry Heart' en 'Human Touch' klinken. Steeds nadrukkelijker wordt er meegezongen.

Jeugdsentiment

Voor Liesbeth en Linda roept het concert in het City Theater veel jeugdsentiment op. "Ik zag hier 'Grease', mijn allereerste film", mijmert Liesbeth. Linda: "En ik kreeg daar ergens achterin bij de bar mijn eerste kus." De dames zijn het eens: "Dit is een perfecte plek om bandjes te ontvangen. Het is genieten."

The Boss Brothers met leadzanger Marco van Osta.