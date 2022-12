Tik op de vingers; raad Boxtel betreurt handelen burgemeester en wethouder bij plannen Ruiting

De Afrikaanse avonturen van de allerlaat­ste Witte Zusters op televisie

BOXTEL - Wie in deze tijd van eindeloos veel voetbal op televisie behoefte heeft aan iets anders, kan donderdag en vrijdag terecht op NPO2. Dan vertellen de Witte Zusters die nu in Boxtel wonen over hun avontuurlijke missielevens in Afrika in het tweeluik Anita in de missie.

14 december