TinQ in Sint-Michielsgestel: het enige pompstation waar ook de accordeon een beurtje krijgt

Even naar de wasstraat of wat litertjes euro loodvrij. Dat is heel normaal bij een tankstation. Maar bij TinQ in Sint-Michielsgestel kun je ook je kapotte accordeon meebrengen om hem een 'APK-beurtje' te geven of te laten stemmen. En dat is uniek in Nederland.

Een brede glimlach verschijnt op zijn gezicht als hij de accordeon eenmaal om de schouders heeft hangen en hij vliegensvlug het woud aan knopjes bedient. Fred van Beek uit Sint-Michielsgestel is al jaren pomphouder van TinQ in het dorp. Met de pomp, de machinerevisies en de wasplaats verdient hij zijn boterham. Maar de jeugdige liefde, het accordeon spelen en later orgel, die spat met die brede lach nog steeds van zijn gezicht.

Als achtjarig jongetje ontdekte hij, stiekem spelend op de accordeon van zijn moeder, wat een leuk instrument het is. Dat is nu vijftig jaar geleden. ,,Ik kreeg les in Vught van Charles Eekels. Die kwam later hier bij mijn vader op bezoek. Die had toen al een tankstation en machinerevisiewerkplaats. Vader had twee rechtse handen en kon veel kapotte dingen maken, ook accordeons. Zo ontstond ook mijn interesse voor reparaties. Ik was vroeger eerst vooral goed in het stemmen van accordeons vanwege mijn absolute, muzikale gehoor. De reparaties kwamen er later bij”, zegt Van Beek, die vroeger conservatorium wilde gaan doen om een muzikale carrière te beginnen.

Ook met stukje van de vinger nog goede speler

Toen kwam het ongeluk en moest Fred van Beek een vinger missen. ,,Weg muziek, dacht ik. Maar later leerde ik toch met een stukje vinger minder ook goed te spelen. We treden nog steeds op met soms een muzikaal duo of trio. De corona brengt daar nu al een tijd de klad in. Als tiener mocht ik bij familie Croy (Pettelaarse Schans) spelen. Tijdens diner-dansants. Heel leuk.”

Tekst gaat verder na de video.

De Fredini, een eigen accordeonlijn

Inmiddels heeft Van Beek, naast het pompstation TinQ, ook zijn bedrijf FVB Music en repareert en stemt hij accordeons die uit het hele land komen. ,,Ik heb zelfs een eigen accordeonlijn: De ‘Fredini.’ Die heeft heel goed verkocht. Die liet ik maken in Italië, in Castelfidarno, een echt accordeonstadje met beroemde bouwers.”

Oude liefde roest niet

Vijftien jaar geleden kwam zijn muzikale voorliefde op een andere manier heel goed van pas. Want anders was het gezin van de honger omgekomen. ,,Ik nam het bedrijf van mijn vader over die het tankstation had laten ‘slapen’. Want hij zag er geen brood in. Ik wilde toen dit onbemande station. Maar er kwamen bezwaren. Helemaal tot aan de Hoge Raad. Ondertussen lag de werkplaats en pomp stil. Dat duurde wel een paar jaar. Toen heb ik alle energie op de accordeons gezet om voldoende inkomen te hebben. Gelukkig kregen we gelijk van de hoogste rechter en was onze oude vergunning van het pompstation nog steeds geldig.”

Tanende belangstelling voor accordeon

Nu vijftien jaar later is het aantal accordeonspelers in Nederland verder aan het afnemen en minder populair. Maar omdat Van Beek een van de weinigen is in Nederland die reparaties uitvoert én goed accordeons kan stemmen, heeft hij nog steeds genoeg te doen. En wie van ver komt, uit de kop of de staart van Nederland bijvoorbeeld, kan natuurlijk de accordeon ‘afgooien’ en meteen even tanken.