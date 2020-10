Tiny houses in Den Dungen, maar dan voor kabouters

DEN DUNGEN - In het bos bij het Dungens Gat (Meerse Plas) verrijst een nieuw dorpje. Helemaal van natuurlijke materialen. En de bewoners zijn piepklein. Een welkom Kabouterpad dat kindergezichten laat glunderen. Zeker in die saaie coronatijd.

Een groepje mannen van de Motorclub Lidu heeft zich al een flinke dag met de motorzaag uitgeleefd in de bossen bij het Dungens Gat. Zo is er nu een pad ontstaan van bijna een kilometer. Samen met een flinke groep vrijwilligers uit Den Dungen en hulp van Stichting HELD wordt er een mooi kabouterpad gemaakt.

Rage in heel Nederland

,,Het is wel een rage. In heel Nederland. Want overal zie je kabouterbosjes of kabouterpaden ontstaan”, zegt Christel Heijmans van HELD. ,,Dat in Berlicum is ook een heel mooi kabouterdorpje geworden. Maar daar gebruiken ze kleurige kabouters van onder meer de Action of de Blokker. Hier wilden we het over een andere boeg gooien.”

Natuureducatie

Vrijwilliger Maroesja Schraven, van de Herman Jozefschool in Middelrode, is getogen in Den Dungen. ,,Dit Dungens Gat heeft iets moois. Een pareltje. En dit Kabouterpad past hier prima. Midden in de natuur past het om een kabouterpad te maken met natuurlijke materialen. Dus zijn de huisjes van hout. We hangen er ook een educatief sausje aan met natuureducatie. Maar het is ook interactief.”

App downloaden

Over dat interactieve zegt Heijmans: ,,Als het kabouterpad straks klaar is, kunnen kinderen samen met hun ouders het bos in. Dan kunnen ze een app downloaden op de telefoon. Dat vertelt verhalen over hoe het hier vroeger was. Hoe het Dungens Gat is ontstaan en dat hier ooit een klosster heeft gestaan. De kabouterstemmen worden ingesproken door bekende Dungenaren. En ouders zullen ook stukjes herkennen over bekende Dungenaren. Dat maakt het voor iedereen leuk om mee te maken.”

Bosmaaier

Angela Boselie van Motorclub Lidu, de buren van het kabouterpad in wording, vertelt dat de ‘mannen van de motorclub’ er veel plezier in hebben om mee te helpen. ,,Ze konden niet wachten. En straks willen ze echt ook wel een keer mee helpen met het onderhoud en met de bosmaaier het pad begaanbaar houden.”

Theatertje

Een flink deel van de huisjes staat er al. Ook is er in het bos een aantal stammen neergelegd waar je een ‘theatertje kan spelen.’ Schraven en Heijmans: ,,Ideaal voor kleine groepjes kinderen. Die kunnen hier de boterham opeten of luisteren naar een mooi verhaal van de juf of meester.”

Voetbalkabouter

Als het kabouterpad af is, komt er nog een officiële opening. ,,Dat is als de kabouters er ook komen wonen. Die worden eerst nog gegoten en beschilderd. We hebben al twintig ‘geadopteerde’ kabouters. Die krijgen allemaal een eigen kleur. Zo ook een kabouter die goed kan voetballen en in de kleur van RKVV Den Dungen wordt geschilderd.”