Tjoeke Tjoeke Food Food: Schijndel maakt kennis met het fenomeen foodtruckfestival

VIDEO Haarens park Ruijbosch in stilte officieel geopend

26 augustus HAAREN - Zonder toeters en bellen is Park Ruijbosch in het hart van Haaren onlangs officieel geopend. Dat gebeurde, vanwege de coronacrisis ook zonder publiek, drie maanden later dan was gepland. Wethouder Martien Vromans van Haaren verrichtte de officiële daad door een groen ‘lint’ door te knippen.