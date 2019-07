Toch afscheidsfeestje voor Haarense burgemeester

Haaren raakte in februari in een korte bestuurscrisis toen de vier wethouders het vertrouwen in Zwijnenburg opzegden. Dat gebeurde zeer tot ongenoegen van de Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk. In overleg met hem ging Zwijnenburg met ziekteverlof. Een week later werd Yves de Boer tot waarnemend burgemeester van Haaren benoemd. Het is de bedoeling dat hij blijft totdat Haaren wordt opgesplitst, per 1 januari 2021.