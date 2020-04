Tóch een beetje op zoek naar het eindexamengevoel in sporthal De Braken

Motorrij­der naar het ziekenhuis na aanrijding in Boxtel door bestuurder met te veel alcohol op

9 april BOXTEL - Een auto en een motor zijn donderdagavond met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Hendrik Verheeslaan met de Nieuwe Nieuwstraat en de Beneluxlaan in Boxtel. De bestuurder van de motor is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.