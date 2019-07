Toch nieuwe peuteropvang in Esch

Zonder winstoogmerk

Kindertuin sluit De Dribbelaartjes in Esch omdat er te weinig peuters kwamen, acht de laatste tijd. Dat zouden er na de zomer zes zijn. De organisatie leidt al jaren verlies op de voorziening in Esch. Volgens Renkema is Berenhuis niet bang om de opvang in Esch over te nemen. ,,We voorzien dat het aantal kinderen in de toekomst voor zowel kinderopvang als school in Esch weer groeit. Dat Berenhuis een stichting zonder winstoogmerk is, scheelt ook. We werken al met Berenhuis samen in vijf van onze scholen en dat gaat heel goed.”