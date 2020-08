Toch nog foodtrucks in Schijndel, mét privétafel

SCHIJNDEL - Een privétafel voor jezelf of voor je gezin. En dat op vijf meter afstand van andere tafels. Dankzij onder meer deze maatregel mogen de foodtruckfestivals Tjoeke Tjoeke Food Food alsnog doorgaan in Schijndel en Oss.

Het coronavirus was eerder spelbreker voor deze foodtruckfestivals, die voor het eerst in Brabant zouden neerstrijken. Oss stond eerder op de agenda voor begin mei en Schijndel medio juni.



De nieuwe data zijn nu bekend: Tjoeke Tjoeke Food Food staat van vrijdag 28 augustus tot en met zondag 30 augustus op het evenemententerrein aan de Steeg in Schijndel en van vrijdag 4 september tot en met vrijdag 6 september op de Rusheuvelstraat in Oss.

Quote Van de 16 foodfesti­vals mogen er nu 7 alsnog doorgaan Gera van Vliet , Bruisend Evenementen





,,Van de 16 foodfestivals die we dit jaar op de agenda hadden staan, mogen er nu 7 alsnog doorgaan", zegt Gera van Vliet van Bruisend Evenementen. De andere 5 festivals zijn buiten Brabant.

Heel anders dan normaal

Volledig scherm De kermis in Schijndel was dit jaar ook anders dan anders vanwege corona, zo was het hele terrein omheind met hekken. Dat gebeurt ook bij het foodfestival Tjoeke Tjoeke Food Food. © Robèrt van Lith/BD De opzet van het festival is door het coronavirus wel heel anders dan normaal, geeft Van Vliet aan. Zo mogen nu maar maximaal 250 bezoekers op het terrein, dat is omheind met hekken. Van Vliet: ,,De foodtrucks staan in het midden opgesteld. Daaromheen hebben we 90 terrastafels staan. Een enorm terras dus. Iedereen krijgt zijn eigen privétafel en privéstoel. Alleen of met je partner of gezin.”

Volledig scherm Het Tjoeke Tjoeke Food Food truckfoodfestival is dit jaar voor het eerst in Brabant. Wel in aangepaste vorm vanwege het coronavirus. © Bruisend Evenementen Het is verplicht om het bij die tafel te houden. ,,Zo voorkom je dat mensen door elkaar heen gaan lopen. De tafels staan ook op vijf meter van elkaar.” Verder zijn er nog tal van coronamaatregelen, zoals desinfectiezuilen en verplichte looproutes.

Iedere dag live muziek

Iedere dag is er live muziek aanwezig op het festivalterrein. ,,De muzikanten lopen rond, zodat er geen drukte ontstaat bij een podium.” Van Vliet is heel tevreden over de samenwerking met de gemeenten Oss en Meierijstad over het verkrijgen van de nieuwe vergunningen. ,,Beide gemeenten vonden dat wij het goed voor elkaar hadden met ons coronaprotocol. We hebben op alle details gelet.”

Vanwege extra kosten vraagt het festival nu wel entree; een euro per persoon, vanaf 4 jaar. ,,We werken niet met muntjes, zodat bezoekers niet twee keer in de rij hoeven te staan. Mensen kunnen dus met pin of cash betalen bij de foodtrucks.”