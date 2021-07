Tóch nog kans op een kermis in Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Er zijn een paar kermisexploitanten opgestaan die een graag een kermis willen houden in een paar kernen van Sint-Michielsgestel. De gemeente is met één van hen in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Burgemeester Han Looijen wil niet dat de gemeente zelf de kermis organiseert. ,,Dan komen we in de knoei met onze rol als handhaver van de coronaregels rond de kermis en de omliggende horeca”, zo zegt hij principieel.

Bevolking met elkaar verbinden

Tijdens de gemeenteraad sprak Noot de Kort, die een groot hart heeft voor de kermis, als inspreker de Gestelse raad toe. Hij vindt het onverteerbaar als er geen kermis wordt gehouden. ,,Kermis is juist zo'n evenement waarmee je de bevolking met elkaar verbindt. Voorbeelden zijn er genoeg waar ze het ook goed kunnen regelen. Denk aan Meierijstad. In Schijndel doen ze het prima. Dan hebben we straks mooie centra in Berlicum en Gestel, maar dan laten we het niet bruisen. En er is een ambtenaar in dienst die heel goed kermissen kan organiseren. Dus neem die handschoen op", zo is zijn oordeel.

Vaccinatiegraad

Dat gaf het CDA groen licht om een motie in te dienen waarbij werd opgeroepen om die rol als gemeente op te pakken en zélf een kermis te organiseren. ,,Dat is de modus geweest alle jaren. En als we vooruit kijken naar bijvoorbeeld september, dan is de vaccinatiegraad alweer een stuk hoger en mag je verwachten dat het veilig kan", zegt Kirk den Otter (CDA).

Hij vond het urgent om nu de gemeente in actie te zetten. ,,Na het zomerreces wordt de tijd te kort. In Uden, Schijndel en Tilburg houden ze kermissen. Ook in Boxtel, waar wij met MijnGemeenteDichtbij bestuurlijk mee samenwerken. Waarom hier dan niet op dezelfde leest werken.”

Ongelukkig tijdstip

Andere partijen zoals PvdA en D66 vinden de timing van de motie van het CDA ongelukkig. ,,Juist nu Nederland rood kleurt. Beter even wacht tot een later tijdstip. Een paar maanden verder dan na de zomervakantie", zo oordeelde Cees Koopmans van D66. En daar was Adriaan van der Maarel van de PvdA het helemaal mee eens.

Rollen scheiden

Burgmeeester Han Looijen wil er principieel ook niet aan tijdens de coronatijd om zelf de regierol te nemen en als organisator van een kermis op te treden. ,,Let wel, er is terecht aandacht voor de kermis. Die heeft grote betekenis voor het welbevinden van de inwoners. Maar er zijn nu zoveel voorwaarden aan het houden van een kermis verbonden en dan kom ik als burgemeester met de gemeente in een dubbelrol terecht die ik erg ongelukkig vind. Dan moeten we ons eigen evenement gaan controleren en handhaven op het naleven van de coronaregels. Dat houd ik liever gescheiden.”

Om die reden denkt Looijen dat het beter is een ervaren exploitant dat te laten organiseren. Den Otter van het CDA denkt dat Gestel hiermee de plank mis slaat. ,,Het borgen van de veiligheid is juist beter als je als gemeente de regie neemt bij de organisatie.”

Exploitant

De motie van het CDA werd uiteindelijk verworpen. Dus gaat Gestel wel aan de slag om een kermis in de dorpen te krijgen, maar gaat ze niet zelf opzetten. Daarvoor wordt gesproken met exploitanten die dat willen. ,,En daarmee willen we alle medewerking verlenen. Zelfs een spiegeltent op het plein krijgen. Maar het moet wel veilig. De kermis met hekken er omheen en daarbuiten de horeca controleren op de strakke regels van de corona", zo oordeelt burgemeester Han Looijen.