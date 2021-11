Toch nog vijftig extra parkeerplaatsen hartje Gestel

Video Twee gewonden bij ongeluk op kruising in Boxtel

BOXTEL - Een auto is zaterdagavond laat uit de bocht gevlogen en tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen op een kruising in Boxtel. Het ging mis rond 23.45 uur, op de kruising van de Van Hornstraat met de Tongersestraat. Twee personen zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

