Toekomst De Braken nog een groot vraagteken: ‘Of ik iets van Boxtel heb gehoord? Nee natuurlijk!’

Fooienpot, bosmaaier, koper, álles wordt gestolen op Zegenwerp

7:15 SINT-MICHIELSGESTELHet lijkt de laatste zes weken wel prijsschieten voor dieven op sportpark Zegenwerp in Sint-Michielsgestel. Die hebben het gemunt op onder meer klein en groot gereedschap, koper en handgeld. Bij SCG'18 is al vier keer ingebroken, bij Golfclub De Dommel twee keer, en bij de hockeyclub en het zwembad is het ook raak. De clubs zijn het helemaal beu.