Toekomst van Kleine Aarde in Boxtel ‘om de hoek’ gevonden: ‘Het ideale plaatje’

BOXTEL - De Kleine Aarde een stabiele toekomst geven. Dat was wat de stichting met dezelfde naam voor ogen had. Met het plan om het oude milieucentrum om te turnen naar een kenniswerkplaats waar het ‘voedsel van morgen’ centraal staat, is die missie geslaagd. Het stichtingsbestuur is trots.

Een jaartje geleden was Boxtelaar Theodoor van Leeuwen het eigenlijk beu. Hij, de grondlegger van de Voedseltuin, zag dat er niets of niet veel van de grond kwam op het terrein van voormalig milieucentrum De Kleine Aarde, dat ooit door het leven ging als de ‘parel van Boxtel’.

Hoofdpijndossier

Het was een gemeentelijk hoofdpijndossier met vooral discussies over geld en niet zo zeer over de mogelijkheden met het terrein. Het gebied kwam tien jaar geleden ‘braak’ te liggen omdat het milieucentrum het financieel niet meer kon bolwerken.

Quote Ik wilde de kansen onderzoe­ken voor een stabiele toekomst van voormalige De Kleine Aarde Theodoor van Leeuwen, grondlegger van de Voedseltuin

Burgerinitiatief

Volledig scherm Mede-initiatiefnemer Theodoor van Leeuwen: 'Zorgen voor een stabiele toekomst'. © copyright Marc Bolsius ,,Als onafhankelijk burger heb ik het initiatief genomen om serieus te gaan kijken naar mogelijkheden met De Kleine Aarde. Om zo te zorgen voor een stabiele toekomst”, aldus Van Leeuwen. Hij is als nauw betrokkene van de op het terrein wel florerende Voedseltuin niet helemaal onafhankelijk natuurlijk. Een achterliggende gedachte bij de voormalig woordvoerder van Gedeputeerde Staten was ook de toekomst van ‘zijn’ tuin veiligstellen.

Kopstukken als medestanders

Van Leeuwen ging op pad, zocht en vond medestanders in plaatselijke kopstukken als Anton van Aert (ex-wethouder, ex-burgemeester van Best) en Ger van den Oetelaar (ook ex-wethouder en de grote man achter natuurprojecten van Ark). Met de aangetrokken projectleider Onno Niessen ging het drietal aan de slag. ,,We hebben veel gesprekken gevoerd. Met de mensen die al actief waren op het terrein, met de gemeente uiteraard, het toenmalige bestuur van De Kleine Aarde en met veel andere partijen die in aanmerking kwamen voor de nieuwe start.”

Herenboeren Nederland

Uiteindelijk hoefden de Boxtelse coryfeeën niet zo ver te zoeken om hun ideale partner te vinden. Die bivakkeerde namelijk al op het terrein. Herenboeren Nederland huurde bij De Kleine Aarde kantoorruimte. ,,Dan kom je elkaar uiteraard ook tegen”, aldus Van Aert. ,,Het contact lag er snel.” Het was mooi meegenomen dat de grondlegger van de Herenboeren, met onder meer een kleinschalige duurzame boerderij in het Wilhelminapark, Boxtelaar Geert van der Veer is.

Quote Vijftig jaar geleden zette De Kleine Aarde Boxtel op de kaart. Dat gaat met dit plan straks ook zo Theodoor van Leeuwen , grondlegger van de Voedseltuin

Volledig scherm Koningin Juliana bracht in 1974 een bezoek aan het milieucentrum . Ze praat hier met oud-burgemeester Pesch van Boxtel (links) © BHIC Fotocollectie

Ideale plaatje

Nog mooier was dat er bij de organisatie al een plan in voorbereiding was om te komen tot een kenniswerkplaats waar het voedsel van de toekomst centraal moest staan. ,,Hoewel wij eerst allerlei andere ideeën hadden, was dit het ideale plaatje. Vijftig jaar lang stond De Kleine Aarde ook al voor duurzame landbouw. Dat zette Boxtel in heel Nederland op de kaart. Dat gaat met dit plan opnieuw gebeuren. Wij zijn er trots op dit voor elkaar te hebben gekregen”, aldus Van Leeuwen.

‘De Plaetse Zuid’

Onder de naam ‘De Plaetse Zuid’, zal het terrein de komende tijd worden verbouwd tot kenniswerkplaats, waar boeren, wetenschappers, bedrijven, onderwijsinstellingen en kunstenaars werken aan de transitie van het voedselsysteem, dus zorgen voor duurzaam voedsel van morgen. Een plan dat ruim vijf miljoen euro kost. De gemeenteraad van Boxtel neemt 5 oktober een besluit, onder meer over de verkoop van het terrein voor 1,2 miljoen euro door de gemeente aan de initiatiefnemers. De stichting De Kleine Aarde zal zich vervolgens opheffen. ,,Maar dat is geen probleem, de toekomst is nu verzekerd.”