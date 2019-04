Toekomst van kleine kermissen in Meierijstad staat op het spel

SCHIJNDEL/VEGHEL - Meierijstad wil heel graag alle veertien kermissen binnen de gemeente behouden. Maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken in de kleine kernen. En vooral: hoe?

Ook voor Harrie Lutgens is het zijn eerste kermis van het seizoen; de voorjaarskermis in de Schijndelse wijk Boschweg. De Limburgse exploitant van de rupsbaan Cocoon poetst zijn attractie nog eens goed op voordat de eerste bezoekers zich deze vrijdagmiddag melden. ,,Het is steeds lastiger om een paar centen over te houden aan zo'n kleine kermis", zegt hij. ,,Vorig jaar begon de eigenaar van de botswagens op zondagochtend al op te ruimen. Zo slecht was de klandizie.” Toch staat Lutgens er voor de zestiende keer. ,,Deze kermis gebruik ik vooral om proef te draaien voor de rest van het seizoen.”

Veertien kermissen

Boschweg is ook de eerste van veertien kermissen in Meierijstad. Alle dertien kernen hebben een eigen kermis, Schijndel heeft er zelfs twee: nu Boschweg en in juli de ‘grote’ kermis op de Steeg. Het gemeentebestuur wil dolgraag alle veertien kermissen behouden. Maar dat gaat lastig worden. ,,Vooral in de kernen Schijndel en Sint-Oedenrode bestaan grote zorgen over het behoud van de kleine kermissen", zegt Erik van Nuland, projectleider kermisbeleid in Meierijstad. ,,In Olland, Boskant en Nijnsel geven ze aan: Als er niets verandert, vallen we om.”

‘Exploitanten komen niet graag naar Olland’

Voorzitter Ad van der Heijden van de dorpsraad Olland beaamt dat volledig. ,,Vorig jaar organiseerde de dorpsraad de kermis voor het eerst nadat de organisator stopte. Dat viel erg tegen. Exploitanten komen niet graag naar kleine dorpen, zoals Olland.”

In de laatste week van september gaat de kermis weer los in Olland, maar dat was lang onzeker. Van der Heijden: ,,Dankzij hulp van de gemeente, ook financieel, kregen we het toch voor elkaar.”

Volledig scherm De kermis in de Schijndelse wijk Boschweg is de eerste van veertien kermissen in de gemeente Meierijstad. © Robèrt van Lith/BD

Meierijstad hoopt de toekomst van de kleine kermissen veilig te stellen door het samenstellen van een nieuwe stichting, die alle kermissen gaat organiseren. Dit naar Veghels voorbeeld. ,,In de oude gemeente Veghel dreigden ook de kleine kermissen om te vallen", aldus kermiswethouder Harry van Rooijen (VVD). In zijn woonplaats startte in 2016 de Stichting Kermissen Veghel. ,,Met de opbrengsten van de grote kermis in Veghel worden de kermissen in de kerkdorpen in stand gehouden. Dit functioneert prima. En wij vinden kermissen geen kerntaak van de gemeente.”

Stichting Kermissen Veghel

Volledig scherm Atze J. Lubach, voorzitter van kermisbond BOVAK. © MarieTherese Kierkels / Beeld W Meierijstad is al zeker anderhalf jaar bezig met het harmoniseren van het kermisbeleid in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Nu worden de kermissen nog zeer divers georganiseerd. De Stichting Kermissen Veghel doet dat voor Veghel, Erp, Mariaheide, Boerdonk, Keldonk, Zijtaart en Eerde. Andere kermissen worden door de gemeente georganiseerd (Schijndel en Sint-Oedenrode), dorpsraden (Wijbosch, Olland en Nijnsel), stichting Rondom d'n Toren (Boschweg) of carnavalsclub De Lepkes (Boskant).

Het vormen van één kermisorganisatie voor Meierijstad blijkt in de praktijk heel lastig. Het idee is nu om twee nieuwe stichtingen te vormen in Schijndel en Sint-Oedenrode en die binnen vijf jaar samen te laten gaan met ‘Veghel’ tot één organisatie.

Quote Kermissen organise­ren is geen vrijwilli­gers­werk, het is een vak Atze Lubach , Kermisbond BOVAK