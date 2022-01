Toekomstige brugklasser kan thuis taart bakken op open dag van het Elde College

Boxtel met tien bedrijven in gesprek over Greentech Park Brabant

BOXTEL - Zeker tien bedrijven hebben zich aangemeld om komende dinsdag in gesprek te gaan met de gemeente Boxtel over de toekomstige invulling van Vorst B. Dat is de plek waar uiteindelijk een kleine 10 hectare nieuw bedrijventerrein moet komen met nieuwe en duurzame initiatieven.

13 januari