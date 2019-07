Tokkelgitarist uit Sint-Oedenrode vertrekt naar Berklee, hét conservatorium van de VS

Rooise kickbokser Alicia Holzken pakt twee wereldti­tels

4 juli In het Deense Aabenraa is Alicia Holzken (22) er in haar pas vijfde profboksduel in geslaagd om twee wereldtitels op haar naam te schrijven. Het Rooise vlieggewicht versloeg de grotere en meer ervaren Roemeense Xenia Jorneac na tien rondes op basis van een unanieme jurybeslissing.