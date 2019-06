Tom van Sprang leidt Samenwerking’95 naar opsplitsing Haaren

HAAREN - De 32-jarige Tom van Sprang uit Haaren is de nieuwe aanvoerder van de fractie van oppositiepartij Samenwerking’95 in de gemeenteraad. Hij is de opvolger van Johan van den Brand die na de verkiezingen van maart 2018 fractievoorzitter werd en daarvoor diverse periodes wethouder was.

Van Sprang is een nieuwkomer in de gemeenteraad van Haaren. Hij stond vorig jaar veertiende op de kandidatenlijst van zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar werd met 395 voorkeursstemmen direct gekozen. Van den Brand (63) blijft raadslid voor Samenwerking’95. Hij is sinds 1982 actief in de Haarense politiek en werd in 1990 voor het eerst als raadslid gekozen.

Hoewel de gemeente Haaren nog maar anderhalf jaar bestaat, is dit besluit toch genomen met het oog op de toekomst, aldus Samenwerking'95. Tom van Sprang wil namelijk verder in de politiek - in Oisterwijk - en Van den Brand niet. Volgens oudgediende Van den Brand krijgt Tom van Sprang nu de kans om zich anderhalf jaar lang nadrukkelijker te profileren in de politieke arena.

De jonge Haarenaar is onder meer bekend als mede-oprichter en -organisator van het Rebirth Festival, een van de grootste dancefestivals van Nederland. Hij zegt het fijn te vinden dat hij die extra ervaring op kan doen tot de herindeling van de gemeente. Van Sprang is opgeleid als maatschappelijk werker en heeft enkele jaren als woonbegeleider in de psychiatrie gewerkt. Vanaf begin 2018 werkt hij als zelfstandig adviseur in de zorg- en welzijnssector, als laatste als teammanger in een zorgcentrum in Oosterhout. Vanaf augustus is hij docent hbo aan de Avans-opleiding voor sociale studies in Den Bosch.