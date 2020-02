‘Tommy’ en Slag om Boxtel toegevoegd aan klompenroute in Schijndel

De klompenbeleefroute in Schijndel slingert kilometerslang door het buitengebied van Schijndel. Ze voert volgens Hen Verhoeven van Stichting Brabantse Klomp onder meer langs oude klompenmakerijen en landschappen vol populieren: de houtproductie voor klompen. Ook ondernemers (horeca, toerisme en recreatie) in Schijndel zijn volop betrokken bij die route.

Quote Het was te mooi om te laten liggen Hen Verhoeven, Brabantse Klomp

,,Het was té mooi op het te laten liggen. Historicus Frank van Doorn, lid van de heemkunde Boxtel, heeft de historie van de Slag om Boxtel in 1794 helemaal uitgezocht en daarover gepubliceerd. Die slag had grotendeels plaats in het buitengebied van Schijndel rond de Hermalen, vlak bij de Nachtegaal. En dat is precies op de route van de klompenbeleefroute.”

Highlights van Slag om Boxtel op paneel

Dus komt er nu langs de klompenbeleefroute in Schijndel in de maand april een groot paneel te staan bij een zitbankje voor fietsers en wandelaars aan de Schrijvershoef. ,,We kunnen op dat paneel natuurlijk niet het hele verhaal kwijt van Frank van Doorn over de Slag om Boxtel. Maar de ‘highlights’ staan er op. Zoals de legende over de koosnaam ‘tommy’ voor Engelse soldaten die toen waarschijnlijk is ontstaan. En over de Fransen die het ancien regime omver wilden werpen met hun idealen van gelijkheid, en ten strijde trokken tegen de coalitie van Britten, Duitsers en Nederlanders. Op het slagveld waren zo’n 10.000 soldaten rond de Hermalen.”

21 jaar later succesvol bij Waterloo

Ook luitenant-kolonel Arthur Wesley (Brit) en generaal Pichegru (Frans) komen in dat verhaal aan bod. Voor Wesley was het een vuurdoop om tegen de Fransen te vechten. Tussen Boxtel en Schijndel moest hij de aftocht blazen. Maar 21 jaar later was hij succesvol door bij de Slag bij Waterloo Napoleon in de pan te hakken. Zo heeft de Slag om Boxtel historisch toch een belangrijke rol gespeeld. ,,En dat zomaar tussen onze klompen”, zegt Hen Verhoeven. ,,Dus zeker de moeite waard om dat in onze beleefroute op te nemen.”

Populierenteelt ook in beeld op groot paneel