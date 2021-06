Ton Jonkers: ‘De mensen in Lennisheuvel zijn een eigenzinnig volkje’

Stilzitten, dat is niks voor hem. Is Ton Jonkers (71) niet in zijn moestuin aan het schoffelen, dan doet hij wel iets anders. Momenteel volop aan de bak met de Klankbordgroep Ladonk. ,,We proberen de relatie tussen de gemeente Boxtel en bedrijven te herstellen. Voor en door ondernemers, en dus niet: de gemeente moet het maar doen. Gaat over kwesties als bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en arbeidsmigranten. Leuk om te doen, weer een nieuwe groep mensen.”

Want met mensen werken, dat doet hij graag. En heel handig: hij was jarenlang ondernemer en zat in de politiek. Hij glimlacht. ,,Dan weet je hoe het werkt.”

Van banketbakker naar rioleringsbeheer

In 2013 stopte hij met zijn werk voor Van der Velden Rioleringsbeheer, maar nam geen afscheid van de branche. ,,Ik heb nu zes jaar meegewerkt aan het schrijven van de NEN-norm voor de kous in rioleringen.” Kous? ,,Het is een moderne manier van binnenvoering: een soort kous van glasvezel. De rioleringsbuis kan gewoon blijven liggen en alleen de kous hoeft te worden ingebracht. Nu is er een NEN-norm – de 7801 – hoe dik de kous moet zijn om de verkeersdruk op de weg aan te kunnen.”

Jonkers’ carrière begon bepaald niet in de rioleringswereld. ,,In de jaren ’60 was ik banketbakker. Ik had alle diploma’s gehaald en toen kwam ik mijn vrouw Ine tegen. Haar vader zat in het rioleringsbeheer. Zodoende.”

Quote In 1990 zeiden Ine en ik tegen elkaar dat er meer in het leven is dan alleen werk Ton Jonkers

Even terug naar Lennisheuvel. ,,Er gebeurt hier niet vaak iets, maar zo door een aantal jaren heen toch wel. Zoals het schaliegas, KV-station, Greentechpark. O ja, en de nieuwe wijk Achter den Eijngel. En dan zorg ik wel dat ik erbij ben om mijn bijdrage te leveren.” Maatschappelijk bezig zijn, dat is wat Jonkers graag doet. ,,In 1990 zeiden Ine en ik tegen elkaar dat er meer in het leven is dan alleen werk. Je kunt per slot niet meer eten en drinken dan je nodig hebt en je kunt maar één jas tegelijk aan. Zelf ben ik toen in de politiek gegaan.”

Trots op...

,,De mensen in Lennisheuvel zijn een eigenzinnig volkje. Als er een oproep wordt gedaan, dan staat iedereen klaar. Er is veel kennis en kunde in het dorp. Iedereen voegt iets toe en weet elkaar te vinden. Er zijn hier zo’n vijftien tot twintig verenigingen. Ondanks de concurrentie blijft de voetbalclub overeind, heel knap. En Orion is het enige gemeenschapshuis waar bijna geen geld bij hoeft. Waarom ik me niet inzet voor deze voetbalclub? Ik organiseer graag, en dan moet je bij een grote voetbalclub zijn.”