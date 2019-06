Toneelgroep speelt jubileumstuk op camping in Schijndel

De Boschwegse Toneelgroep uit Schijndel zet deze weken de tenten op. Niet om te kamperen, maar voor de jubileumvoorstelling Zommer’69. Met heuse tenten uit de jaren zestig bouwt de toneelgroep een camping die als decor dient voor de voorstelling. Hiermee viert het gezelschap dat zijn oorsprong heeft in de Schijndelse wijk Boschweg, het vijftigjarig bestaan. ,,Met Zommer’69 gaan we terug naar het jaar 1969, ons oprichtingsjaar", zegt voorzitter Ruud de Visser. ,,Maar ook het jaar van de landing op de maan, van het legendarische muziekfestival Woodstock en het lied De Troubadour, waarmee Lenny Kuhr het songfestival won.”

Niet meer in Boschwegse kerk

De laatste jaren speelde het amateurgezelschap zijn voorstellingen in de voormalige Boschwegse kerk, maar die kan inmiddels niet meer gebruikt worden. De toneelgroep speelt nu voor het eerst op het terrein van het gilde Sint-Catharina en Barbara aan de Rooiseheide in Schijndel. De première is komende vrijdag. De Visser: ,,We spelen met zestien toneelspelers en tien figuranten. Het wordt een dolle boel op de camping.” Het stuk is geschreven door Cor van Casteren, Jeanine van den Oetelaar neemt opnieuw de regie voor haar rekening.

Kaartverkoop gaat redelijk

De kaartverkoop gaat heel redelijk, maar volgens De Visser kan het nog wel wat beter. ,,De laatste jaren waren we gewend dat we zeker 2.000 kaarten verkochten. Nu zitten we op bijna 1200 kaarten, terwijl we zeker 1500 plekken hebben. Niet slecht dus, maar het kan nóg beter... We hopen dat de voorstelling aanslaat. Dan krijg je goede mond-tot-mondreclame.” Bezoekers van Zommer’69 kunnen rekenen op een overdekte tribune. ,,Het is een buitenvoorstelling, dus je bent wel afhankelijk van het weer.”