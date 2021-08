‘Toon zelf veel initiatief als kinderburgemeester’

Indrukwekkend

Ze richtte bij de bieb een boekentafel in met favoriete kinderboeken en las in You Tube-filmpjes voor uit boeken. ,,Zo heb ik toch nog wat kunnen doen. Want door corona kon er veel niet. Dat was heel anders in het eerste jaar dat ik kinderburgemeester was. Ik weet nog dat we met een legertruck en leerlingen van de Lambertusschool in Gemonde op pad gingen naar het herdenkingsmonument dat de kinderen adopteerden. Dat was echt indrukwekkend. Ik heb ook de stolperstein van Grete Spitzer bezocht met een krans en bloemen. Dat was ook heel bijzonder. Zo leer je ook veel over de holocaust.”