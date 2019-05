Topadvocaat walgt van beelden en neemt het op voor activisten Boxtel: ‘Dit is afschuwelijk, mij mogen ze bellen’

BOXTEL - De Tweede Kamer en boerenorganisaties gaan ervan uit dat de dierenactivisten in Boxtel juridisch hard aangepakt gaan worden, maar daar moet niet zo makkelijk van uit worden gegaan. Volgens topadvocaat Jan Vlug zijn de naar buiten gebrachte beelden zo schokkend dat ze de illegale actie ‘wel eens zouden kunnen rechtvaardigen’. ,,Ik sluit niet uit dat zij strafvermindering krijgen of zelfs worden ontslagen van alle rechtsvervolging”, zegt hij tegen het Brabants Dagblad .

Volgens de advocaat, die landelijk bekend werd als de raadsman van de moordenaar van Marianne Vaatstra, is de zaak tegen de dierenrechtenactivisten nog lang niet rond. ,,Ik ging vierkant over mijn nek toen ik die beelden van die boerderij zag”, zegt Vlug. ,,Ik ben helemaal geen actievoerder, laat staan een vegetariër, maar die beelden... Eindeloze rijen van intelligente grote zoogdieren. Zo hutjemutje op elkaar, die kleine biggetjes zo tussen die stangen. Dode en gewonde dieren over elkaar heen. Alles vies en smerig. Dat dieren zo misbruikt worden is echt ongelooflijke smeerlapperij.”

Vlug wil huisvredebreuk allesbehalve goedpraten, maar zegt wel dat als de activisten deze weg niet hadden bewandeld, hij nooit had geweten dat ‘de omstandigheden voor de varkens zo bar en verschrikkelijk’ waren. ,,Soms is burgerlijke ongehoorzaamheid nodig om het tij te keren”, zegt hij. ,,Slavernij was immers óók legaal. Ook het bezit van mensen werd wettelijk beschermd. Maar dat betekent niet dat het moreel aanvaardbaar is.”

De boeren uit Brabant daarentegen zijn woest en stellen dat de activisten ‘het levenswerk’ van de Boxtelse boer om zeep hebben geholpen. ,,Dit waren hartstikke mooie biggen, een modern bedrijf, jullie hebben de verkeerde gepakt”, klonk het stellig bij PAUW. Met dat soort teksten kan advocaat Vlug helemaal niets. ,,Die boeren doen net alsof die tent een pittoresk boerderijtje is waar de boeren iedere ochtend aan een gezellige ontbijttafel met tafelkleed zitten, maar kom op. Dat is dus echt niet zo. Dit is gewoon een industrieel gebeuren met slechts één uitgangspunt: zo veel mogelijk winst maken. Het welzijn van dieren komt op de laatste plaats.”

Volgens dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights is er een ‘waslijst aan misstanden’ over het bedrijf, terwijl de eigenaar ‘alleen als slachtoffer ten tonele wordt gevoerd’. Zo zou het bedrijf stil hebben proberen te houden dat er vorig jaar juli 1200 varkens in een stal in Haaren waren gestikt nadat het ventilatiesysteem was uitgevallen.

Mocht dat allemaal bewezen worden, dan bestaat volgens de advocaat de kans dat de dierenactivisten strafvermindering zullen krijgen. ,,Want dan zal een rechter zeggen: hier moest men kiezen tussen twee rechtsplichten. Het recht in Nederland zit zo in elkaar dat er een rechtvaardigingsgrond is voor bepaalde misdrijven die gepleegd worden om een hoger doel te dienen.”

De advocaat trekt de vergelijking met een ernstig calamiteit. ,,Als jij een ruit in moet slaan om iemand uit een brandend pand te moeten bevrijden, dan pleeg je vernieling. Maar dat doe je om een hoger doel te dienen: om iemands leven te redden. Dat is hier in zekere zin ook het geval. Nogmaals, ik heb helemaal niets met radicale activisten, maar deze mensen kunnen wel op mijn sympathie rekenen. Ze hebben het gedaan om een beter leven voor dieren te verwezenlijken.”

Volgens het Openbaar Ministerie zijn 64 dierenactivisten met een dagvaarding naar huis gestuurd. Zij moeten zich verantwoorden voor lokaalvredebreuk. In augustus staan daarvoor twee zittingen gepland bij de politierechter in Den Bosch. Vlug verwacht dat veel strafrechtadvocaten hier graag hun tanden in willen zetten. ,,Dit is juridisch een hele interessante kwestie. Ik zou het graag willen doen, ik zie genoeg kansen en mogelijkheden voor deze mensen. Mij mogen ze bellen.”

Herman Vermeer, onderzoeker huisvesting en welzijn varkens, over de schuur in Boxtel ,,Binnen lagen zeugen en biggen, daar hadden de activisten zorgvuldig mee om moeten gaan. Een boer komt vaak rustig binnen, zorgt dat hij goed schoon is. Maar als er ineens honderd mensen binnenkomen... Dat zorgt voor stress. Ik denk dat op deze manier de dieren niet geholpen worden. Ze wilden een biggetje meenemen naar buiten. Maar een varken is een sociaal dier. Als je die gaat isoleren, wordt hij er in eerste instantie niet gelukkig van.” Volgens Vermeer komt het regelmatig voor dat biggen vroegtijdig sterven. ,,Met name als ze net geboren zijn. Tien tot twaalf procent is niet levensvatbaar. Het kan dus gewoon zijn dat er wat dode biggen in de stal lagen. Die sterven vaak in de eerste twee, drie dagen. Een boer legt een dood biggetje vaak even voor het hok, soms in een emmer. Het kan zijn dat de moederkoek daar ook bij ligt. Dat doet hij voor de administratie. Dan kan hij registreren bij welk dier het hoorde. Als dat gebeurd is, gaat het dier in een kadaverton. Het kan daarom ook heel goed dat er nog wat dode biggen in de stal lagen. Als ze net ontdekt zijn bijvoorbeeld.“

