Topdrukte op laatste dag New Kids-frietkeet in Maaskantje

De films van New Kids Turbo en New Kids Nitro mogen dan al jaren verdrongen zijn uit de bioscoop. Nog immer waart de geest van ‘deze jongens’ rond in Den Dungen en Maaskantje, met in de hoofdrol cafetaria ‘t Pleintje. Het beroemde frietkot uit de films gaat deze zondagavond op slot en wordt gesloopt. Dus was het de laatste kans voor de New Kidsfans om nog wat foto’s te maken en een kipknots, broodje ‘bakpauw’ of ‘Jos Brinkie’ te eten.