Topfotograaf Carli Hermès exposeert in ‘zijn’ Schijndel

Voor dat laatste bedrijf haalde Hermès geregeld de pers met pikante foto's van zoenende mannen en vrouwen in uitdagende poses. Ook portretteerde hij veel bekende mensen, zoals Rutger Hauer en George Clooney. Hermès stelde zijn foto's tentoon in meerdere musea, zoals het Groninger Museum, de Kunsthal in Rotterdam en het Coda Museum in Apeldoorn. In zijn foto's vervaagt vaak de scheidslijn tussen 'echt’ en ‘niet echt'.

De opening van de expositie is zondag 19 mei. Museum Jan Heestershuis is gevestigd aan de Pompstraat 17 in Schijndel en is geopend op dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.