Topfotograaf keert terug naar waar het allemaal begon

Balkanroute naar Europa, Retour Kabul, Migranten terug in Calais, Jeugdbendes in San Salvador en Cuba van binnenuit. Het is nog maar een greep uit de vele fotoreportages van Piet den Blanken (70). De topfotograaf uit Breda reisde en reist nog steeds de hele wereld over, maar vrijdag 15 oktober keert hij even terug waar het allemaal begon: Wijbosch. In dat dorp werd hij in 1951 geboren in een kleine boerderij in het Wijboschbroek.