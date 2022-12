Tractoren brengen verlichte kerstgroet aan Schijndel

SCHIJNDEL - Je kan zelf een slecht idee verzinnen, maar je kan ook een goed idee overnemen van de naaste buren. Zo ging het ook in Schijndel waar jongeren met een agrarische achtergrond zaterdagavond het dorp trakteren op een verlichte tractor-kersttocht. Afgekeken van jongeren in Nuland.

Geran Goijaarts en Teun van den Eertwegh zijn onder meer de initiatiefnemers voor de tocht die op de Boschweg in Schijndel begint en eindigt bij Mettler aan de Structuurweg. ,,De laatste dagen hebben we de tractoren versierd. Zoals donderdag nog bij Bart van Liempt in Berlicum. We hangen geen kerstballen op of groen papier maché aan de tractoren. We steken onze energie vooral in verlichting. Ledlampjes en kerstlampjes. Daarmee versieren we onze tractoren.”

Nuland enthousiast

Terwijl er vrijdag nog een demonstratie was bij het provinciehuis in Den Bosch met tractoren, vanwege de stallendiscussie, vinden Goijaarts en Van den Eertwegh het leuk om nu vooral Kerstmis onder de aandacht te brengen met tractoren. ,,In Nuland hebben ze ook zo'n tocht gedaan, en daar was iedereen enthousiast. Wij doen het in Schijndel nu voor het eerst", aldus Goijaarts.

Mettler

Met een post op Facebook kreeg het tweetal al snel wat meer ‘aanhang.’ ,,We hebben nu een stuk of vijftien tractoren met lampjes. Maar dat kunnen er misschien nog wel een paar meer worden richting zaterdagavond. We beginnen in de buurt van de rotonde bij de Boschweg om 19.50 uur. Dan rijden we daarna langzaam dwars door het dorp, langs de glazen boerderij en zo richting Structuurweg bij Mettler. Daar moet de tocht uiterlijk 20.55 uur stoppen, vanwege het doorgaande busvervoer van Arriva.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.