‘Transparant zijn naar burgers, dat vind ik heel belangrijk’

Protestant­se Kerk in Gestel komt goed weg bij storm Eunice

SINT-MICHIELSGESTEL - Het had niet veel gescheeld of de Protestantse Kerk in Sint-Michielsgestel was flink beschadigd geweest door storm Eunice. Een kastanjeboom schampte de kerk vrijdagmiddag nadat die werd geveld door de sterke wind. Het bijgebouw van dit rijksmonument liep wel enige schade op.

19 februari