Traplift of aangepast toilet? Seniorenraad gaat helpen

Woning aanpassen voor oude dag? Wim van Meijl (71) en vele anderen staan voor deze keuze

11 mei SINT-OEDENRODE - Wel of niet onze woning aanpassen voor onze oude dag? Talloze ouderen staan voor deze keuze, ook in een sterk vergrijzend Meierijstad. De gemeente zette alles op een rij op het gebied van wonen voor senioren. ,,En nu?”, vraagt Wim van Meijl, voorzitter van de Seniorenraad Meierijstad, zich af. Ook hij zit samen met zijn vrouw in dubio.