Traumahelikopter opgeroepen voor reanimatie in Esch

Processie­rups in achtertuin en gemeente Haaren doet niks

28 juni HAAREN - Dat de eikenprocessie een urgent probleem is, daarvan is iedereen wel overtuigd. Gemeenten en bedrijven doen hun stinkende best om de overlast, vooral op de meest openbare plekken, binnen de perken te houden. Maar wat als er gemeentelijke eiken vol jeukbeesten tegen je tuin aan staan. Haarenaar Sten Reijnen voelt zich in de steek gelaten door zijn gemeente. ,,Kan ik de komende jaren niet meer in mijn achtertuin?”