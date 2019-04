Treinreizigers week onthand door werk bij Boxtel

Ook in weekeinde werk

Daarmee is het werk nog niet gedaan in Boxtel en omgeving. Want in het weekeinde van 11 en 12 mei laat ProRail onder meer vluchtdeuren in de tunnel bij Best vernieuwen, worden geluidsschermen in Eindhoven geplaatst en betonnen liggers voor de bouw van natuurbrug De Mortelen tussen Boxtel en Best. Ook wordt een overweg in Oisterwijk vernieuwd. Dat alles betekent dat er dat weekeinde geen treinen rijden tussen Eindhoven en Den Bosch en tussen Eindhoven en Tilburg.