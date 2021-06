Treintje bij Sien Peijn Liempde gaat verhuizen

LIEMPDE - De locomotief en wagon die Jos en Miranda Sanders van café ’t Groene Woud in Liempde op hun parkeerterrein hebben gezet op eigen spoorrails en bielzen, gaat verhuizen. Sanders heeft een vergunning gekregen om er een bed and breakfast van te kunnen maken. Maar dan moet de boel wel verhuizen naar de andere kant van het Duits Lijntje.

Jos en Miranda Sanders kochten vorig jaar de locomotief en de wagon in Breda. Dat was in feite helemaal niet de bedoeling. Want ze waren op Marktplaats op zoek naar een tuinhuisje. Ze vonden de locomotief en wagon zo leuk dat ze toch overstag gingen. Het past namelijk prima bij café ’t Groene Woud dat bij een overweg van het historische spoorlijntje Boxtel-Wesel ligt.

Op eigen spoorrails gezet

Een echtpaar in Breda gebruikte in het verleden de locomotief en wagon als camper. Die werd vervoerd op een vrachtwagen met oplegger. Maar omdat ze op leeftijd raakten, wilde ze er vanaf. Voordat Sanders het treinsetje op het parkeerterrein kon zetten, moesten er bielzen en spoorrails gelegd worden met ballast (steentjes) ertussen. En zo gebeurde het.

Verplaatsen

Sinds mei vorig jaar staat het setje te pronken naast het Duits Lijntje. Jos Sanders: ,,Het duurde een flinke tijd voordat we een vergunning hadden. Maar die is gelukkig nu binnen. We moeten de locomotief en de wagon wel verplaatsen naar ons parkeerterrein aan de andere kant van het spoor aan de Savendonkseweg. Dat lukt ons nu echt niet. Want de coronaregels zijn soepeler en dus is ’t Groene Woud weer open. We willen die klus uitstellen tot dit najaar.”

Nog opknappen

Sanders moest de treinset vorig jaar nog provisorisch op lege fustjes bier plaatsen en oude velgen van autowielen gebruiken. Ondertussen ging hij op zoek naar een moeilijk te vinden onderdeel: echte treinwielen. Het interieur van de locomotief en wagon willen Miranda en Jos ook nog verder opknappen, zodat ze er een fatsoenlijke bed and breakfast van kunnen maken.

Duits Lijntje

Het café van Sien Peijn is gelegen aan het Duits Lijntje. Dat was er al voordat het Duits Lijntje in 1878 in gebruik genomen werd door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij. Dit spoortraject verbond Londen via Berlijn met Sint-Petersburg in Rusland. In 1873 werd door een Eindhovense advocaat een kroeg gebouwd op de plek waar nu ’t Groene Woud staat.