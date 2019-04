Trouwbusverhuurder uit Schijndel heeft veel spijt na ongeluk door appen achter het stuur: ‘Ik wil mensen waarschuwen’

Mieke Lens kookt voortaan op Huize Haanwijk

7:00 SINT-MICHIELSGESTEL - Kok Mieke Lens legde haar gasten in de watten in het Dommelhuys. Voortaan doet ze dat in Huize Haanwijk, het prachtige pand op Landgoed Haanwijk dat Brabants Landschap in oude luister heeft laten restaureren. De keuken is er zes dagen in de week open.