Trudy Hilkes: ‘Voor hun neus landen vliegtuigen: mooi toch?’

Ze oogt jonger dan haar 69 jaar. ,,Als ik bij mezelf zou wonen, dan werd ik doodmoe van mezelf.” Trudy Hilkes uit Wijbosch lacht vol zelfspot. Ze steekt veel energie in de mantelzorg voor haar partner.

„Mijn hele leven al lever ik mantelzorg. Daarom doe ik ook graag vrijwilligerswerk – als tegenhanger.” Ze is medeoprichter en bestuurslid van ’t Middelpunt en steekt haar ziel en zaligheid in de dagbesteding voor ouderen, die daaronder valt. Drie woensdagen per maand knutselen in De Schakel en één woensdag een uitstapje. „The sky is the limit, dus we zijn met de hele club naar Eindhoven Airport geweest. Zitten de ouderen op een rijtje aan de lunch en vlak voor hun neus landen de vliegtuigen. Mooi toch?”

Knutselboom

Trudy werkte in de zorg als verpleegkundige en afdelingshoofd. Dat helpt haar bij haar vrijwilligerswerk. „’t Is een enorme verantwoordelijkheid om met deze mensen op stap te gaan. Maar de sfeer is zó bijzonder. Iedereen ‘omarmt’ elkaar en de ander heeft het vaak nog iets kwaaier.” Ouderen en kinderen hebben haar hart gestolen. Voor deze laatste doelgroep zette ze in coronatijd de Knutselboom op in haar voortuin.

Anderhalvemeterpolonaise

Honderd knutselpakketjes haalden Wijbossche kinderen daar op. „Zet je dat in de krant? O jee, dan denken de mensen natuurlijk: heb je haar weer met haar knutselboom.” De kinderen zitten weer op school, maar voor de ouderen moest nog wel iets gebeuren. Maar daar vond Trudy wat op. Ze organiseerde in juni een gezellige anderhalvemeterbijeenkomst voor ouderen op de shared space in Wijbosch. „Lekker bijkletsen met koffie en taart. Vonden ze hartstikke leuk!” De anderhalvemeterpolonaise werd zelfs ter plekke uitgevonden.

Terwijl Trudy foto’s van de polonaise laat zien, valt haar zus Elly binnen in Trudy’s huiskamer vol knutsels. „Trudy is een bezige bij. In de loop der jaren heeft ze van alles georganiseerd en we deden een tijdje samen de koffie-inloop in De Schakel.” Waarop Trudy grijnst. „Daar ben ik maar uit gegaan. Ik als kapitein erbij, nee, dat werkt niet!”