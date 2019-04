Truus Kramer uit Hulsel al ruim etmaal vermist: waarschijnlijk gezien in Boxtel

Bart waarschuwde meteen zijn broer en zus, waarna ze op zoek gingen in de omgeving van Hulsel en Bladel, maar hun moeder was en bleef spoorloos. Een blik op internetbankieren wees tot hun stomme verbazing uit dat hun moeder om 15.30 uur bij de Jumbo in Breda had gepind. ,,Als ik haar had gevraagd om 45 kilometer naar Breda te fietsen had ze niet geweten welke kant ze op zou moeten.”



Kramer reed in allerijl naar de betreffende Jumbo en bekeek daar de camerabeelden, van zowel in de winkel als van daarbuiten. ,,Ze heeft daar boodschappen gedaan. Heel rustig, er leek niets aan de hand. Op de camerabeelden van buiten de zaak konden we zien dat ze met de fiets was.” De zoektocht ging verder, door familie, vrienden van de familie en de inmiddels gealarmeerde politie. ,,De politie kan ook geen gsm uitpeilen, want die heeft ze thuis laten liggen.”



Dinsdagochtend, nadat ze bijna 24 uur was vermist, kreeg de familie een telefoontje dat Truus tussen Oirschot en Boxtel was gezien. Iemand die naar haar werk ging had haar daar langs de weg zien wandelen. ,,De politie rijdt hier nu rond met twee auto's, en wij ook. Familie van mijn moederskant heeft flyers gemaakt, die ze in Tilburg en Breda gaan ophangen.”